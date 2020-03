Coronavirus-Pandemie : Giro d'Italia auf unbestimmte Zeit verschoben

Der Giro d'Italia der Radprofis muss wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dies teilten die Veranstalter mit.

von dpa

13. März 2020, 15:08 Uhr

Der neue Termin der dreiwöchigen Rundfahrt werde nicht vor dem 3. April angesetzt, hieß es in der Mitteilung weiter. Die 103. Ausgabe des Traditionsrennens war eigentlich von 9. bis 31. Mai angesetzt und sollte in Budapest beginnen und in Mailand beendet werden.

Zuvor waren schon einige Frühjahrsklassiker wie Mailand-Sanremo oder Gent-Wevelgem in Belgien wegen des Virus abgesagt worden.