Bahnrad in Weißrussland : Deutsche Vierer fahren bei Weltcup-Auftakt deutsche Rekorde

Die deutschen Verfolger-Mannschaften haben am Freitag beim Auftakt in die Weltcupsaison im Bahnradsport in Minsk deutsche Rekorde aufgestellt.

von dpa

01. November 2019, 12:54 Uhr

Zunächst verbesserte der Frauen-Vierer mit Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Klein (Erfurt), Lisa Brennauer (Durach) und Gudrun Stock (München) die Bestmarke um fast eine Sekunde auf 4:15,412 Minuten. Damit qualifizierte sich der Vierer für das Finale um Gold gegen die USA. Das gleiche Quartett war im Rahmen der Europameisterschaften vor zwei Wochen in 4:16,328 schon mal Rekord gefahren.

Das Männer-Quartett mit Felix Groß (Leipzig), Nils Schomber (Neuss), Theo Reinhardt (Berlin) und Domenic Weinstein verbesserte seine Bestmarke der EM um 0,791 Sekunden auf 3:53,183 Minuten über 4000 Meter. Die Mannschaft von Bundestrainer Sven Meyer fährt damit am späten Nachmittag gegen Italien um die Bronzemedaille.