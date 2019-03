US-Verband bestätigt : Bahnrad-Weltmeisterin Catlin stirbt im Alter von 23 Jahren

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin aus den USA ist im Alter von 23 Jahren am vergangenen Freitag gestorben.

von dpa

10. März 2019, 23:02 Uhr

«Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Catlin-Familie. Dies ist eine unglaublich schwierige Zeit und wir möchten deren Privatsphäre respektieren», teilte der US-Verband am Sonntag auf seiner Homepage mit.

Catlin gewann 2016, 2017 und 2018 mit dem amerikanischen Frauenvierer jeweils die WM in der Mannschaftsverfolgung. In der Einerverfolgung holte sie 2017 und 2018 jeweils WM-Bronze. Bei den am vergangenen Sonntag beendeten Weltmeisterschaften in Pruszkow/Polen fehlte Catlin im Aufgebot. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewann das Quartett in der Teamverfolgung die Silbermedaille hinter Großbritannien.