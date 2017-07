Etappenvorschau : 8. Etappe: Aufwärmen der Kletterer vor Alpen-Kräftemessen

Nach den Sprintern rücken bei der Tour de France wieder die Bergspezialisten in den Vordergrund. Die achte Etappe über 187,5 Kilometer von Dole hinauf zur Station des Rousses ist dabei ein erster Vorgeschmack auf das, was die Fahrer am Sonntag in den Alpen erwartet.