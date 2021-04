Berlin-Volleys-Profi : Queerer Volleyball-Star Patch: „Wir haben die Stimme“

Benjamin Patch ist der erste offen queere Spieler im deutschen Profisport. Der Star der Berlin Volleys hat in der Hauptstadt etwas gefunden, was er so lange nicht kannte: Freiheit.

Berlin | Bundfaltenhose, Hemd, Krawatte. Benjamin Patch musste so was mal tragen. Das liegt lange zurück, zwischen damals und heute liegen Welten. Denn heute kann man sich den Star der Berlin Volleys in so einem beamtentauglichen und züchtigen Outfit gar nicht mehr vorstellen. Patch ist aber das schwarze Adoptivkind von weißen Mormonen, aufgewachsen in Salt...

