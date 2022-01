Olympische Winterspiele : Putin reist in der Ukraine-Krise nach Peking

Trotz der Doping-Sünden der Vergangenheit sind mehr als 200 russische Sportler bei Olympia in Peking zugelassen. Kremlchef Putin reist zur Eröffnung - inmitten der Ukraine-Krise und Corona-Pandemie.

An die Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Peking wird sich Russlands Präsident Wladimir Putin nur noch allzu gut erinnern. Am 8. August 2008 war er dort als Regierungschef, als es zum Krieg zwischen Georgien und Russland um die Südkaukasusregion Südossetien kam. Und auch um die Olympischen Winterspiele in Peking, deren Eröffnung Putin am 4. Februar mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.