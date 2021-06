Tennis-Grand-Slam-Turnier : Problemloser Auftaktsieg für Zverev in Wimbledon

Alexander Zverev ist drin im Turnier von Wimbledon. Gegen einen niederländischen Qualifikanten kommt die deutsche Nummer eins zum Auftakt nicht in Gefahr. Auch am zweiten Tag stört wieder der Regen.

London | Rechtzeitig vor dem Fußball-Kracher zwischen England und Deutschland hat Alexander Zverev seine erste Tennis-Pflicht in London souverän erledigt. Der zu den Mitfavoriten zählende Hamburger zog mit einem glatten Sieg über Außenseiter Tallon Griekspoor am Dienstag in Wimbledon in die zweite Runde ein. Zverev glänzte gegen den niederländischen Qualifi...

