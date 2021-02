WM in Pokljuka : Preuß und Herrmann vor Biathlon-Sprint: „Richtig angreifen“

Medaillenkandidatin Franziska Preuß traut den deutschen Biathletinnen eine gute Rolle im WM-Sprint auf der Pokljuka in Slowenien zu.

Pokljuka | „Wenn wir einen guten Tag erwischen, schaffen wir das. Die Basis passt gut“, sagte die 26-Jährige vor dem Rennen über 7,5 Kilometer am Samstag (14.30 Uhr) der ARD: „Ich möchte gerne einen Tag erwischen, an dem ich 100 Prozent zufrieden bin.“ Preuß is...

