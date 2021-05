Formel 1 : Portugal-Quali: Hamilton steuert 100. Pole Position an

Lewis Hamilton steuert in Portugal die 100. Pole Position seiner Rekord-Laufbahn in der Formel 1 an. Max Verstappen will das verhindern, kämpft aber mit der rutschigen Strecke. Für Sebastian Vettel könnte sich eine Negativserie fortsetzen.

Portimão | Wie schon im Vorjahr könnte Weltmeister Lewis Hamilton auch diesmal in Portugal wieder etwas Formel-1-Geschichte schreiben. Dem Mercedes-Piloten winkt am heutigen Samstag (16.00 Uhr/Sky) in der Qualifikation die 100. Pole Position seiner Karriere - eine echte Fabelmarke. Rekordhalter in dieser Kategorie ist der 36 Jahre alte Brite schon eine Weile,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.