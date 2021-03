Ski alpin : Pinturault neuer Alpin-König - Luitz zum Abschluss Zehnter

Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault gewinnt den Gesamtweltcup - und schnappt seinem Schweizer Rivalen sogar noch die kleine Kugel weg. Stefan Luitz beendet die Saison in den Top Ten.

Vaz/Obervaz | Alexis Pinturault schlug im Zielraum ungläubig die Hände vor das Gesicht, seine wenige Meter entfernt stehende Ehefrau und Pressebetreuerin Romane hatte Tränen in den Augen. An seinem 30. Geburtstag hat der französische Skirennfahrer vorzeitig den alpinen Gesamtweltcup gewonnen. Im letzten Riesenslalom der Saison siegte er in Lenzerheide mit 0,20 S...

