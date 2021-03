Ski alpin : Pinturault gewinnt Ski-Gesamtweltcup - Luitz in Top Ten

Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault hat den alpinen Gesamtweltcup gewonnen.

Vaz/Obervaz | An seinem 30. Geburtstag siegte er im letzten Riesenslalom der Saison in Lenzerheide mit 0,20 Sekunden Vorsprung vor dem Kroaten Filip Zubcic. Dritter wurde Pinturaults Landsmann Mathieu Faivre (+0,21). Der Schweizer Marco Odermatt (+1,28) fuhr nur auf Platz elf, hat vor dem abschließenden Slalom am Sonntag im Gesamtklassement damit 107 Punkte Rück...

