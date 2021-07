Basketball : Phoenix Suns und Milwaukee Bucks spielen um NBA-Titel

Die einen hoffen auf Giannis Antetokounmpo, die anderen vertrauen auf die Stärke von Chris Paul - und für beide Teams könnte in den NBA-Finals eine lange Durststrecke enden: Die Milwaukee Bucks wurden zuletzt 1971 Meister, die Phoenix Suns noch nie.

Atlanta | Für die Phoenix Suns oder die Milwaukee Bucks endet zum Abschluss dieser Saison eine lange Durststrecke in der NBA. Von Dienstagabend an (Ortszeit) geht es für die beiden Teams in maximal sieben Partien um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt - einen Titel, den die Bucks 1971 gewonnen haben und die Suns noch nie. Ob beide ...

