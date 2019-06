Titelverteidigung : Vielseitigkeitsreiten: Krajewski erneut deutsche Meisterin

Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hat ihren Titel bei den deutschen Meisterschaften in Luhmühlen erfolgreich verteidigt. Die 30-Jährige aus Warendorf behauptete im Springen auf ihrem Toppferd Samourai du Thot ihre knappe Führung nach der Dressur und dem Geländeritt.

von dpa

16. Juni 2019, 16:19 Uhr

Als letzte Starterin durfte sie sich keinen Zeitfehler mehr erlauben, um nicht den Titel noch an Ingrid Klimke zu verlieren. Durch die Nullrunde blieb sie vor der zweimaligen Team-Olympiasiegerin aus Münster auf der jungen Stute Asha P. Am Ende trennten die beiden Paare gerade einmal 0,1 Strafpunkte. Dritter wurde Dirk Schrade aus Heidmühlen auf Unteam de la Cense.

Das Turnier war ein Probelauf für die EM in zwei Monaten an gleicher Stelle. «Wir haben tolle Ritte gesehen, das macht mir Hoffnung für das, was hier in acht Wochen passiert», meinte Bundestrainer Hans Melzer im NDR.

Ein Unwetter hatte am Vortag zu Verschiebungen in der Geländeprüfung geführt. Trotz der Wassermassen gelang es den Organisatoren, den Reitern ein sehr gutes Geläuf zu bieten. Die Prüfungen blieben ohne schwere Stürze.

In der schwierigen Fünf-Sterne-Prüfung setzte sich der Neuseeländer Tim Price durch. Auf Ascona blieb der Weltranglisten-Erste trotz Zeitfehler auch nach dem Springen vorn und trat die Nachfolge seiner Frau Jonelle Price an. Sie hatte im vergangenen Jahr in Luhmühlen ebenfalls auf der elfjährigen Stute gesiegt. Bester Deutscher war Andreas Ostholt aus Warendorf auf Corvette als Elfter.