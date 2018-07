Dressurreiten : Team-Olympiasiegerin Bröring-Sprehe fällt für WM aus

Team-Olympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe fällt für die Reit-WM im September in den USA aus. Die Dressurreiterin aus dem niedersächsischen Dinklage hat durch den Ausfall von Desperados kein Pferd.

von dpa

10. Juli 2018, 09:36 Uhr

Der 17 Jahre alte Hengst wird nach einer Verletzung nicht mehr rechtzeitig fit, um beim CHIO in Aachen die letzte WM-Sichtung zu reiten. «Leider war die Zeit bis Aachen zu knapp für Desperados», sagte der Dressurausschuss-Vorsitzende Klaus Roeser in einer Verbandsmitteilung. «Das tut mir sehr leid, besonders für Kristina.» Bröring-Sprehe und Desperados gehörten zuletzt zu den siegreichen deutschen Mannschaften bei der WM 2014 in Caen und bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro.