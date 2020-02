Weltcup in Frankreich : Springreiter Deußer Zweiter in Bordeaux

Springreiter Daniel Deußer ist bei der Weltcupprüfung in Bordeaux Zweiter geworden. Mit Jasmien musste sich der in Belgien lebende Reiter im Stechen nur dem siegreichen Schweizer Steve Guerdat geschlagen geben.

von dpa

08. Februar 2020, 23:17 Uhr

Beide blieben erneut fehlerfrei, Guerdat war mit Victorio in 30,82 Sekunden aber schneller als Deußer (31,59). Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb kam mit Chelsea auf Rang 16. Marcus Ehning aus Borken landete mit Funky Fred nach 16 Fehlerpunkten nur auf dem 34. Platz. Letzte Chance für die Springreiter, Qualifikations-Punkte für das Final-Turnier zu holen, ist in zwei Wochen in Göteborg.