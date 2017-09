Zweimalige Olympiasiegerin : Dressurreiterin Salzgeber beendet internationale Karriere

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Seidel 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Sep.2017 | 20:31 Uhr

Die 59-Jährige habe «keine sportlichen Ambitionen mehr». 2000 in Sydney und 2004 in Athen gewann Salzgeber Gold mit der deutschen Mannschaft. Im Einzel holte sie Bronze in Sydney und vier Jahre später Silber in der griechischen Hauptstadt. Zudem siegte sie bei den Weltreiterspielen 1998 und 2002 mit dem Team.

Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung