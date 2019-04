Auftakt in Göteborg : Ahlmann reitet bei Weltcup-Finales in Top-10

Christian Ahlmann ist nach dem ersten Tag des Weltcup-Finales der Beste aus dem deutschen Springreiter-Trio. Der 44-Jährige aus Marl ritt in Göteborg in der ersten von drei Teilprüfungen mit Clintrexo auf Rang sieben.

von dpa

04. April 2019, 20:21 Uhr

Der in Belgien lebende Daniel Deußer wurde mit Tobago Achter, Ludger Beerbaum aus Riesenbeck mit Casello auf Platz 17. «Wir mussten in den Wendungen einiges riskieren, aber ich bin insgesamt zufrieden», kommentierte Ahlmann seinen fehlerfreien Ritt in dem Zeitspringen. «Am ersten Tag unter den besten Zehn, das ist okay», sagte er zu seiner Ausgangsposition.

Weniger zufrieden war Deußer, der mit hohem Tempo durch den Parcours ritt und das Risiko mit einem Abwurf büßte. «Heute wäre mehr drin gewesen», sagte der 37-Jährige, der mit seinem Pferd die schnellste Runde des Startfeldes ritt, aber wegen der drei Sekunden Strafzeit für den Abwurf nicht auf Platz eins landete.

Ein Abwurf verhinderte auch bei Beerbaum ein besseres Ergebnis. «Die Stange ist nach vorne rausgerollt, so ein Scheiß», kommentierte der 55 Jahre alte Routinier seinen leichten Fehler, der ebenfalls mit drei zusätzlichen Sekunden bestraft wurde.

Vor der zweiten Wertungsprüfung am Freitag führt der Schweizer Steve Guerdat mit Alamo vor den beiden Belgiern Pieter Devos mit Apart und Olivier Philippaerts mit Legend Of Love. Die Entscheidung fällt nach zwei weiteren Runden am Sonntag.

Vorzeitig beendet ist das Weltcup-Finale für John Whitaker. Die britische Springreiter-Legende, Doppel-Europameister von 1989, ist beim Training im Scandinavium mit seinem Pferd Argento gestürzt. Der 63-Jährige brach sich nach Angaben des Veranstalters das Schlüsselbein.