Tennis : Petkovic zu Fehlen bei Olympia: „Emotional schwierig“

Die Entscheidung gegen einen eventuell möglichen Start bei den Olympischen Spielen in Japan hat Tennisspielerin Andrea Petkovic zuletzt belastet.

London | „Es war eine Abwägungssache, die für mich emotional schwierig war“, sagte die 33 Jahre alte Darmstädterin nach ihrem Zweitrunden-Aus in Wimbledon. Petkovic fehlte auf der am Mittwoch veröffentlichten Nominierungsliste für die am 23. Juli beginnenden Spiele in Tokio. Die einstige Weltranglisten-Neunte ist derzeit nur auf Platz 130 eingestuft. Petkov...

