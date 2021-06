WTA-Turnier : Petkovic scheitert in Berlin in der ersten Runde

Andrea Petkovic ist gleich in der ersten Runde des Rasentennis-Turniers in Berlin ausgeschieden.

Berlin | Die 33-Jährige unterlag der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Viktoria Azarenka aus Belarus 4:6, 6:7 (2:7). Die Darmstädterin war schon in der ersten Runde des Doppels an der Seite der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien gescheitert. In der kommenden Woche tritt die Nummer 129 der Weltrangliste nun beim ebenfalls neuen Rasente...

