WTA-Tour : Petkovic sagt für Damen-Turnier in Hamburg zu

Andrea Petkovic hat als erste Tennisspielerin ihre Zusage für die Premiere des neuen Damen-Turniers in Hamburg gegeben.

Hamburg | Die 33-Jährige wird damit an jenen Ort zurückkehren, an dem sie 2002 ihr erstes Spiel auf der WTA-Tour bestritten hat. „Ich hatte damals eine Wildcard für die Qualifikation und habe in der ersten Runde in drei Sätzen verloren“, sagte Petkovic. Die Veranstaltung am Hamburger Rothenbaum findet vom 7. bis 11. Juli statt und damit direkt vor dem Herren...

