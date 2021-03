Franzöische Fernfahrt : Paris-Nizza: Nächster Etappensieg für Gesamtführenden Roglic

Der Gesamtführende Primoz Roglic hat die sechste Etappe der Traditions-Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen.

Biot | Am Freitag setzte sich der slowenische Radprofi nach 202,5 Kilometern von Brignoles nach Biot im anspruchsvollen Finale durch und baute damit seine Führung im Gesamtklassement aus. Roglic liegt nun 41 Sekunden vor dem deutschen Bora-hansgrohe-Profi Maximilian Schachmann, der seinen zweiten Rang in der Gesamtwertung verteidigte. „Das ist cool, in di...

