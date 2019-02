Tischtennis : Ovtcharov und Solja gewinnen Top-16-Turniere

Erfolgreiches Wochenende für das deutsche Tischtennis: Dimitrij Ovtcharov bei den Männern und überraschend auch Petrissa Solja bei den Frauen gewannen das europäische Top-16-Turnier am Genfer See.

03. Februar 2019, 18:19 Uhr

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat zum ersten Mal nach seinen Verletzungsproblemen wieder einen bedeutenden Titel gewonnen.

Beim europäischen Top-16-Turnier in Montreux siegte der ehemalige Weltranglisten-Erste im Halbfinale gegen seinen deutschen Nationalmanschafts-Kollegen Timo Boll und danach im Endspiel gegen den dreimaligen Europameister Wladimir Samsonow aus Weißrussland. Beide Spiele gewann Ovtcharov in 4:3 Sätzen.

«Ich bin wieder in sehr guter Form», sagte der 30-Jährige, der in den vorangegangenen Monaten wegen einer Verletzung am Oberschenkelhals von Platz 1 auf Platz 14 der Weltrangliste zurückgefallen war. Ovtcharov und Boll qualifizierten sich durch Rang eins und drei in Montreux für den World Cup im Oktober im chinesischen Chengdu.

Bei den Frauen gewann Petrissa Solja zum ersten Mal das Top-16- Turnier und schaffte dadurch ebenfalls die Qualifikation für den World Cup. Die 24-jährige WM-Dritte im Mixed siegte im Endspiel nach einem 0:3-Satzrückstand noch mit 4:3 gegen die Rumänin Bernadette Szocs. «Ich bin so glücklich, dass ich das Match noch herumreißen konnte», sagte die Bundesliga-Spielerin des TSV Langstadt. In den Runden zuvor hatte Solja bereits gegen Einzel-Europameisterin Li Qian (Polen), Mannschafts-Europameisterin Elizabeta Samara (Rumänien) und gegen die topgesetzte Sofia Polcanova aus Österreich gewonnen.