Tennis : Osakas andere Wertschätzung: Habe es erwartet, zu gewinnen

Naomi Osaka weiß auch kleinere Erfolge bei Turnieren auf der Tennis-Tour viel mehr zu schätzen als früher.

„Es ist echt lustig, letztes Jahr habe ich es hier auch ins Viertelfinale geschafft“, sagte die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste nach ihrem Achtelfinal-Sieg beim Masters in Miami. „Das war, nachdem ich in Australien gewonnen habe, und ich war nicht so dankbar. Ich habe es irgendwie erwartet, zu gewinnen“, sagte die 24 Jahre alte Japanerin nach d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.