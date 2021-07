Pferdesport : Olympiasieger Jung kritisiert Ausrüstung: „Relativ dick“

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung ist mit einem Teil der Ausrüstung für die Spiele in Tokio nicht zufrieden.

Warendorf | „Die Kleidung ist ein großes Thema“, sagte der Vielseitigkeitsreiter aus Horb bei einer Video-Pressekonferenz, sie sei „relativ dick“. Angesichts der hohen Temperaturen in Japan „sind wir nicht ideal ausgerüstet“. Jung berichtete von einem „T-Shirt mit Fleece-Einlagen“. Jung, der in London zweimal und in Rio einmal Gold gewonnen hatte, war bereits ...

