Leichtathletik : Olympia-Aus für 800-Meter-Weltmeister Donavan Brazier

800-Meter-Weltmeister Donavan Brazier hat die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst.

Eugene | Der 24-Jährige ging das Rennen bei den US-Meisterschaften in Eugene viel zu schnell an und brach am Ende ein. Als Achter in 1:47,88 Minuten hatte er einen deutlichen Rückstand auf den Sieger Clayton Murphy (1:43,17). „Es gibt Dinge, die Champions überwinden müssen. Ich konnte sie nicht überwinden“, sagte Brazier. Die Olympia-Ausscheidungen der a...

