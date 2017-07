Test gegen Ex-Coach Sigurdsson : Olympia 2020 im Blick: Handballer reisen 2018 nach Japan

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Vom 7. bis 18. Juni wird die DHB-Auswahl in Tokushima und Tokio unterwegs sein und auch zwei Länderspiele gegen die von Sigurdsson trainierten Japaner bestreiten, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mitteilte.

«Wir können 2018 ohne unmittelbaren sportlichen Erfolgsdruck Land und Leute kennenlernen. Im Idealfall kehren wir 2020 in ein vertrautes Umfeld zurück», sagte Bundestrainer Christian Prokop. Klares Ziel sei der Gewinn der Goldmedaille bei den Spielen in drei Jahren, betonte der DHB. Die frühzeitige Reise nach Japan helfe dabei, «unsere Vorbereitung darauf abzustimmen und so hochprofessionell für unser großes Ziel zu arbeiten», sagte der künftige DHB-Sportdirektor Axel Kromer.

DHB-Mitteilung

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 10:41 Uhr