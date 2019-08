Titelkämpfe in Ungarn : Oeltze/Kretschmer im WM-Finale - Gold für Liebscher

Die Canadier-Spezialisten Yul Oeltze und Peter Kretschmer stehen bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Szeged vor ihrem Gold-Hattrick.

von dpa

23. August 2019, 17:48 Uhr

Die Titelverteidiger im Canadier-Zweier über 1000 Meter gewannen am Freitag auch ihren Halbfinallauf souverän. Das Duo aus Magdeburg und Leipzig kämpft am Samstag in Ungarn um den dritten Titel in Serie.

Auch Titelverteidiger und Olympiasieger Sebastian Brendel aus Potsdam ist gut in die Titelkämpfe gestartet. In seiner Paradedisziplin über 1000 Meter im Canadier-Einer siegte er souverän im Vorlauf. Der deutsche Kajak-Zweier mit Max Hoff und Jacob Schopf erreichte über die olympische Distanz von 1000 Metern als Vorlauf-Dritter ebenfalls das Halbfinale. Die Potsdamerin Annika Loske verpasste im Canadier-Einer über 200 Meter das A-Finale, wie auch ihr Vereinskollege Timo Haselau über die gleiche Distanz im Kajak-Einer.

Das erste Gold im deutschen Team holte der Dresdner Tom Liebscher über die nicht-olympische 500-Meter Distanz im Kajak-Einer. Nach einem Schlussspurt verwies der Rio-Olympiasieger den Weißrussen Mikita Borikau mit 0,14 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Der Kajak-Vierer über 1000 Meter - 2016 in Rio de Janeiro noch olympisch - holte mit Tobias-Pascal Schultz (Essen), Lukas Reuschenbach (Oberhausen), Jakob Thordsen (Hannover) und Felix Frank (Potsdam) den WM-Titel vor Russland und der Slowakei. Silber hinter Ungarn gewannen Sarah Brüßler und Tabea Medert über die nicht-olympische Distanz im Kajak-Zweier über 1000 Meter.