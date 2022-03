Für Draft angemeldet : Nyara Sabally will zukünftig in der WNBA Basketball spielen

Nyara Sabally will zukünftig in der besten Basketball-Liga der Welt spielen und hat sich für den WNBA-Draft am 11. April angemeldet.

Die jüngere Schwester von Nationalspielerin Satou Sabally, die bei der Talentebörse vor zwei Jahren an zweiter Stelle so früh ausgewählt wurde wie kein anderer Sportler und keine andere Sportlerin aus Deutschland vor ihr, gab die Entscheidung bei Instagram bekannt. Sie wolle ihren „Lebenstraum“ verfolgen, begründete die 22-Jährige aus Berlin ihre Entsc...

