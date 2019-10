Heimspiel ohne Hopp & Co. : Nur Zuschauer in Göttingen: Darts-EM ohne Deutsche

Die deutschen Darts-Fans müssen sich am Wochenende in Göttingen neue Lieblinge suchen, denn die Lokalmatadore fehlen. Der erhebliche Dämpfer kommt für Hopp und Co. gerade einmal zwei Monate vor dem großen Highlight dieses Jahres.

von dpa

23. Oktober 2019, 10:47 Uhr

Im Frühjahr sah die Darts-Welt von Max Hopp noch rosig aus. Bei der EM war ihm ein bemerkenswerter Halbfinal-Coup gelungen, bei der WM ein sportlicher Achtungserfolg, und als Belohnung durfte der Youngster in der Premier League in Berlin mit den Besten der Welt antreten.

Inmitten dieser beachtlichen Erfolgsserie ist dem «Maximiser» dann aber eine missliche Panne unterlaufen: Hopp hat die Meldefrist für zwei European-Tour-Events verpasst und als eine der Spätfolgen daraus hat er nun, wie alle anderen Deutschen, die Qualifikation für die am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) beginnende Europameisterschaft in Göttingen verpasst.

«Ich habe einfach gepatzt. Das ist extrem bitter, wenn man da zwei Turnierteilnahmen verpasst. So etwas darf nicht passieren, und so etwas wird mir auch nicht mehr passieren», kommentierte der 23 Jahre alte Profi seinen Fauxpas. Für Darts-Deutschland ist die Heim-EM ohne eigene Beteiligung ein erheblicher Dämpfer. Erst das vergangene Jahr mit Hopp im Halbfinale von Dortmund hatte gezeigt, wie sehr ein erfolgreicher Deutscher die Stimmung befeuern kann. Im Vergleich zu seinem Halbfinale war das Endspiel zwischen James Wade aus England und dem Australier Simon Whitlock eine ruhige Angelegenheit.

Die PDC Europe geht zwar nicht davon aus, große finanzielle Einbußen bei 32 internationalen und null deutschen Profis in der Göttinger Lokhalle hinnehmen zu müssen. Doch auch für die Profis um Hopp, Gabriel Clemens und Martin Schindler ist es ein nicht eingeplanter Rückschlag, weniger als zwei Monate vor der herbeigesehnten WM in London. «Ich glaube nicht, dass das einen großen Dämpfer gibt. Natürlich ist es schade, vor allem für das Publikum», kommentierte der 36 Jahre alte Clemens die verpasste Qualifikation.

Die leidenschaftlichen deutschen Fans, die bei den Events gerne als Banane, Queen Elizabeth oder als Super Mario erscheinen, sehnen den Aufstieg eines eigenen Profis in die Weltspitze herbei, müssen sich aber weiter gedulden, auch wenn Hopp in der Weltrangliste so gut wie nie platziert ist. «Er spielt ein Jahr, das ich gar nicht so schlecht finde. Er hat fast kein Highlight, aber ist relativ konstant. Ihm sind viele Achtelfinals gelungen», sagte Darts-Experte und Kommentator Elmar Paulke der Deutschen Presse-Agentur.

Titelverteidiger Wade und Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden werden stattdessen genauso um den silbernen EM-Pokal kämpfen wie die englischen Weltklasseprofis Rob Cross und Michael Smith. «Ich glaube, die deutschen Profis sitzen am Fernseher, und denen laufen schon ein paar Tränchen runter», prophezeite Paulke.

Hopp sei aber ein Spieler, der aus solchen Enttäuschungen Kraft und Motivation ziehe. «Der sitzt da, und das nervt ihn, gerade weil er im Halbfinale war. Sowas stachelt ihn aber an», fügte Kommentator Paulke vor dem Start am Donnerstag an. Hopp hatte seine schwache Saison 2017 mit dem besten Jahr seiner Karriere beantwortet. Trotz der verpassten EM wird der Idsteiner so aussichtsreich wie nie in die WM im Alexandra Palace starten.