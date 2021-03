23.000 Tests : Nur neun Corona-Fälle: Ski-Präsident lobt WM-Konzept

Der Präsident des Deutschen Skiverbands, Franz Steinle, hat die aus seiner Sicht sehr gelungene Organisation der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf gelobt.

Oberstdorf | Die Titelkämpfe hätten gezeigt, dass es auch in Corona-Zeiten möglich sei, „eine so große Veranstaltung mit 4500 Akkreditierten aus 65 Nationen so reibungslos durchzuführen“, sagte Steinle. Er bezog sich dabei unter anderem auf das Hygienekonzept mit engmaschigen Corona-Tests. „Wir haben rund 23.000 Tests gehabt und davon waren lediglich neun posit...

