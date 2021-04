Ex-NBA-Star : Nowitzki wird Botschafter der Basketball-EM 2022

Dirk Nowitzki wird deutscher Botschafter der Basketball-EM im kommenden Jahr.

Berlin | Bei der wegen der Corona-Pandemie verlegten Europameisterschaft vom 1. bis 18. September 2022 wird der beste deutsche Basketballer in der Vorrunde in Köln und bei der Finalrunde in Berlin vor Ort sein, wie der Deutsche Basketball-Bund am Freitag mitteilte. „Als ich gefragt wurde, ob ich Botschafter für die FIBA EuroBasket 2022 werden möchte, hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.