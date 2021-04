Auf Olympia-Kurs : Nico Müller holt Bronze bei Gewichtheber-EM

Deutschlands Gewichtheber haben bei den Europameisterschaften in Moskau eine weitere Medaille eingesammelt.

Moskva | In der Klasse bis 81 Kilogramm Körpergewicht holte sich der Obrigheimer Nico Müller Bronze im Reißen. Der 27 Jahre alte Sportsoldat schaffte 158 Kilo in dieser Teildisziplin. Im Stoßen schrammte er allerdings nur knapp an einer Blamage vorbei. Erst im dritten Versuch bewältigte er 188 Kilo. In der olympischen Zweikampfwertung wurde er mit 346 Kilo ...

