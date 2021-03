Eishockey-Profiliga : NHL-Team Buffalo Sabres trennt sich von Trainer Krueger

Der ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspieler Ralph Krueger ist seinen Job als Cheftrainer der Buffalo Sabres los.

Buffalo | Das Aus für den 61-Jährigen teilte das mit Abstand schwächste Team der nordamerikanischen Profiliga NHL als Folge des 2:3 gegen die New Jersey Devils und der zwölften Niederlage in Serie mit. Damit bekommt auch Nationalstürmer Tobias Rieder einen neuen Trainer. Krueger hatte den Posten im Mai 2019 übernommen. Der in Kanada geborene Krueger, der von...

