Eishockey : NHL-Playoffs: Sturms Wild erkämpfen Entscheidungsspiel

Nico Sturm und die Minnesota Wild haben Spiel sieben in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erzwungen.

Saint Paul | Dank eines starken Schlussdrittels setzten sich die Wild gegen die Vegas Golden Knights nach zwei torlosen Abschnitten noch mit 3:0 durch. Ryan Hartman (46. Minute) und Kevin Fiala (50.) brachten Minnesota in Führung, Sturm bereitete den Schlusspunkt von Nick Bjugstad (56.) vor. Es war die erste Vorlage des Augsburgers in der Endrunde. In der Best-...

