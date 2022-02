American Football : NFL: Washingtons Football Team heißt ab sofort Commanders

Das Washington Football Team um den Münchner David Bada wird ab der kommenden Saison als Washington Commanders in der nordamerikanischen NFL auflaufen.

Dieser Name sei das Ergebnis eines 18-monatigen Prozesses, teilte der Club am Mittwoch mit. Bereits zuvor hatte die Drohne eines TV-Senders den neuen Schriftzug am Stadion eingefangen. „Als Organisation freuen wir uns darauf, uns unter unserer neuen Identität zusammenzuschließen und gemeinsam Erfolge zu feiern”, sagte Miteigentümer Dan Snyder in einer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.