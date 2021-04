American Football : New England Patriots holen neuen Quarterback im NFL-Draft

Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson bekommt bei den New England Patriots einen von Experten enorm stark eingeschätzten Quarterback als neuen Mitspieler.

Cleveland | Die Patriots entschieden sich in der ersten Runde des Drafts an 15. Stelle für Mac Jones. Der 22-Jährige zählte zu den fünf hoch gehandelten Spielmachern und war als einziger noch verfügbar, als der sechsmalige NFL-Champion zum ersten Mal an der Reihe war. „Du sitzt einfach rum und wartest. Es geht nicht darum, wann du ausgewählt wirst, sondern was du...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.