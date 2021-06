Gewichtheberin : Neuseeländerin erste Transgender-Athletin bei Olympia

Erstmals wird eine Transgender-Athletin an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Auckland | Das Nationale Olympische Komitee Neuseelands (NZOC) nominierte die Gewichtheberin Laurel Hubbard für die Spiele in Tokio. Die 43-Jährige aus Auckland hieß früher Gavin und ließ 2012 ihr Geschlecht operativ ändern. Sie tritt in der Klasse bis 87 Kilogramm an. „Ich bin dankbar und demütig für die Freundlichkeit und Unterstützung, die mir von so viele...

