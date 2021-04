Basketball : NBA: Rückschlag für Klebers Mavericks - Wagner entlassen

Die Dallas Mavericks haben im Kampf um die direkte Qualifikation für die Playoffs der nordamerikanischen NBA einen Dämpfer kassiert.

Dallas | Gegen die formstarken New York Knicks verloren die Texaner mit 109:117, obwohl Superstar Luka Doncic einen persönlichen Bestwert egalisierte. Dem 22-Jährigen gelangen 19 Assists, doch bei New York überragte Julius Randle. Der US-Amerikaner legte bei der Rückkehr in seine Geburtsstadt 44 Punkte auf. Maximilian Kleber aus Würzburg kam auf sechs Punkt...

