Corona-Krise : NBA-Chef Silver glaubt an volle Hallen in der neuen Saison

Liga-Chef Adam Silver glaubt, dass die nächste NBA-Saison pünktlich und mit Zuschauern in den nordamerikanischen Basketball-Hallen beginnen wird.

Atlanta | „Ich bin ziemlich optimistisch“, sagte Silver dazu. „Etwa die Hälfte der Teams hat schon Fans in den Arenen. Wenn weiter so schnell wie bisher geimpft wird und der Stoff weiterhin so wirksam gegen das Virus hilft, hoffen wir, dass wir relativ viele volle Arenen auch in der nächsten Saison haben werden.“ Gleichzeitig erklärte Silver vor dem Allstar-...

