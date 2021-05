Basketball-Profiliga : NBA: Bonga bei Washington-Pleite weiter außen vor

Isaac Bongas Washington Wizards müssen um die Teilnahme an den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zittern.

Boston | Der Club aus der Hauptstadt unterlag in der Vorqualifikation auswärts den Boston Celtics mit 100:118. Während die Celtics in der ersten Runde der Playoffs auf die Brooklyn Nets treffen, hat Washington noch die Möglichkeit, mit einem Sieg in der zweiten Partie des sogenannten Play-In-Turniers das Ticket für die Endrunde zu lösen. Gegner sind die Ind...

