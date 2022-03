Tennis : Nadal bleibt ungeschlagen: Indian-Wells-Finale gegen Fritz

Rafael Nadal ist seinem vierten Turnier-Sieg in diesem Jahr einen wichtigen Schritt nähergekommen.

Der Tennis-Star aus Spanien gewann am Samstag das Halbfinale beim Masters in Indian Wells gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz 6:4, 4:6, 6:3 und trifft nun im Finale auf Taylor Fritz aus den USA. Der hatte sich zuvor 7:5, 6:4 gegen Andrej Rubljow durchgesetzt. Nadals Sieg gegen Alcaraz war schon sein 20. in diesem Jahr, er ist 2022 noch ungeschlagen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.