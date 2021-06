Führungskrise : Nachfolger für DOSB-Chef Hörmann gesucht

Der Deutsche Olympische Sportbund muss einen neuen Präsidenten suchen. Alfons Hörmann wird bei der Mitgliederversammlung im Dezember nach schweren Vorwürfen wegen seines Führungsstils nicht mehr antreten.

Frankfurt am Main | Nach der Rückzugsankündigung von Präsident Alfons Hörmann hat die Debatte über seinen Nachfolger an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes begonnen. „Man braucht einen Präsidenten, der alle Ebenen wieder zusammenbringt, so dass der Sport wieder mit einer Stimme spricht“, sagte Ingo Weiss, Sprecher der Spitzensportverbände, am Donnerstag z...

