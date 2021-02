Alpin-Weltmeisterschaft : Nach WM-Traumauftakt: Deutsche Ski-Asse heiß auf „Zugabe“

Nach dem besten Start in eine alpine Ski-WM seit mehr als 40 Jahren geht die deutsche Riege entspannt in die zweite Woche. In der sind die Techniker gefordert - und durchaus weitere Überraschungen drin.

Cortina d’Ampezzo | Nach seinem sensationellen Start mit drei Silbermedaillen in den ersten vier Rennen geht das deutsche Ski-Team befreit in die zweite WM-Woche. „Wir haben das Soll bereits erfüllt und haben keinen Druck. Alles, was wir jetzt bringen, ist Zugabe“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.