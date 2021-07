108. Frankreich-Rundfahrt : Nach Tour-Aus: Keine Brüche bei Tony Martin

Deutschlands Radsport-Routinier Tony Martin hat sich bei seinem Sturz bei der 108.

Malaucène | Tour de France am Mittwoch keine Brüche zugezogen. Das teilte sein Rennstall Jumbo-Visma am Abend auf Anfrage mit. Der 36-Jährige war auf der elften Etappe von Sorgues nach Malaucène eine halbe Stunde nach dem Start gestürzt und danach aus dem wichtigsten Radrennen der Welt ausgestiegen. Martin habe sich an den Zähnen verletzt und Abschürfungen dav...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.