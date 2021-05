NHL-Superstar : Nach Draisaitl-Aus: DEB-Team würde WM-Verstärkung begrüßen

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler hoffen nach dem frühen Saison-Aus der Edmonton Oilers in der NHL noch auf Verstärkung durch Leon Draisaitl und Dominik Kahun bei der Weltmeisterschaft.

München | „Wir würden uns natürlich freuen“, sagte der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer am Morgen nach dem 3:1 gegen Kanada in Riga. „Es wären natürlich Spieler, die jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würden. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, was die für eine Klasse mit reinbringen würden in der Offensive.“ Oilers in den NHL-Playoffs ausg...

