Tennis-Star : Nach Disqualifikation: Zverev gibt Davis-Cup-Comeback

Alexander Zverev kehrt schneller als erwartet auf den Tennisplatz zurück. Nach seiner Disqualifikation in Acapulco spielt der 24 Jahre alte Olympiasieger im Davis Cup für Deutschland.

Das deutsche Tennis-Team bekommt beim Qualifikationsspiel in Brasilien überraschend Unterstützung von Alexander Zverev. Der Olympiasieger gibt wenige Tage nach seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco sein Comeback im Davis Cup. Zverev wurde für die Partie am 4./5. März in Rio de Janeiro nachnominiert, wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.