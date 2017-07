Kritische Schreiben : Nach Disput: Lambertz und Heintz sprechen sich aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Budapest (dpa) - Mit seinem Athleten Philip Heintz hat sich Henning Lambertz gerade ausgesprochen, da kommen neue Details über vorherige Kritik am Chefbundestrainer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) an die Öffentlichkeit.

Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» haben im Frühjahr 20 Schwimmer ein Schreiben an DSV-Präsidentin Gabi Dörries unterzeichnet, in dem unter anderem Kritik an den Rahmenbedingungen und am Führungsstil geäußert wurde. Diesem sei ebenfalls bereits eine Aussprache erfolgt.

Keine Antwort habe derweil Jürgen Küchler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), auf sein Schreiben an Dörries im November 2016 bekommen. Die «SZ» zitiert aus dem ihr vorliegenden Schreiben. Küchler erkläre demnach, er müsse «hilflos zusehen, wie in kurzer Zeit das zugrunde gerichtet wird, was wir über lange Jahre mühevoll am Laufen gehalten haben.» Zudem urteilte Küchler: «Herr Lambertz ist dabei, den Leistungssport/Schwimmen im DSV noch tiefer in die Grube zu fahren.»

Die Auswertetagung nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, bei denen die deutschen Beckenschwimmer ohne Medaille geblieben waren, sei «eine Farce» gewesen. Lambertz treffe Aussagen «nach Gefühl» statt aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse. Er versammle «Seher» und «innovative Macher» um sich. Lambertz erklärte, er kenne das Schreiben nicht.

Im ARD Radio erklärte der Bundestrainer: «Es gibt Kritik an den Dingen, die ich mache. Es gibt aber keine Gegenvorschläge, wie es besser geht. Solange ich die nicht auf dem Tisch habe, kann ich die Kritik - sorry wenn ich das sage - nicht ernst nehmen. Wir haben den Mut gehabt, zu sagen: Nach Rio müssen wir große Dinge verändern, es bringt nichts mehr in kleinen Schritten. Einige wollen, andere wollen in ihren Insellösungen bleiben, das akzeptieren wir.»

Im Gespräch mit Heintz im Teamhotel bei der WM in Budapest ging es wenige Stunden nach der öffentlichen Anklage des Athleten zunächst nur um atmosphärische Klärung. Nach Informationen des DSV wurden «in einem freundschaftlichen und konstruktiven Gespräch aktuelle Unstimmigkeiten angesprochen und offen diskutiert». Beide Seiten sind sich laut DSV «einig, dass die detaillierte Analyse der Ergebnisse von Philip in Ruhe unter Einbeziehung der Trainingswissenschaftler des DSV und Philips Heimtrainer Dr. Michael Spikermann im Anschluss an die WM erfolgt».

Heintz, als Weltranglistenerster zur WM gereist und von Lambertz im Vorfeld als «heißestes Eisen» bezeichnet, hatte nach seinem enttäuschenden siebten Platz über 200 Meter Lagen dem Bundestrainer falsche Trainingsgestaltung und mangelndes Vertrauen vorgeworfen. Lambertz bezeichnete das Vorpreschen des Athleten als «kleinen Fehltritt» und kritisierte auch dessen Leistung in Ungarn.

29.Jul.2017