NFL : Nach Diskriminierungsklage: Pittsburgh stellt Flores ein

Das NFL-Team Pittsburgh Steelers hat den Football-Trainer Brian Flores nach dessen Diskriminierungsklage gegen die US-Profiliga als Assistenztrainer eingestellt, berichteten US-Medien.

Flores hatte die NFL am 1. Februar verklagt, er wirft der Organisation vor, Schwarze würden bei Bewerbungsverfahren auf Trainerposten wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert. Auch im Fall einer neuen Stelle bei einem Team hatte er angekündigt, an der Klage festzuhalten. Er erhoffe sich eine Veränderung im Denken und in den Herzen der Team-Besitzer der 32 ...

