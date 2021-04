Olympia-Vorbereitung : Nach Corona-Fällen: Judo-Bund verschärft Schutzmaßnahmen

Nach einigen Corona-Fällen im Team hat der Deutsche Judo-Verband seine Schutzmaßnahmen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer verschärft.

Frankfurt am Main | Alle deutschen Judoka sollen nur noch an nationalen Lehrgängen teilnehmen, wie der Verband am Freitag mitteilte. An den Bundesstützpunkten wird zudem verpflichtend täglich getestet. Zuletzt hatte der DJB sein Team für den Grand Slam in Georgiens Hauptstadt Tiflis nach Corona-Fällen in einem Vorbereitungs-Trainingslager zurückgezogen. Auch einige deuts...

