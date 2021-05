Euroleague : Münchner Basketball-Wahnsinn: „Hier gibt keiner auf“

Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Die Bayern-Basketballer ringen Mailand im vierten Viertelfinale der Euroleague nieder, die Schlussphase mit Happy End ist an Dramatik kaum zu überbieten.

München | Für Andrea Trinchieri gab es nur zwei Möglichkeiten. „Entweder bist du total verrückt oder wirklich etwas Besonderes“, sagte der Trainer der Bayern-Basketballer zur Szene dieses Spiels, das mit all seiner Dramatik und dem 85:82 (40:50)-Happy-End in die Clubhistorie eingehen wird. Was war geschehen? Im vierten Viertelfinal-Duell der Euroleague liegt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.